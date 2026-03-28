Il produttore della serie HBO dedicata a Harry Potter ha dichiarato che il progetto sarà basato esclusivamente sui libri di J.K. Rowling. Ha inoltre specificato che la produzione non seguirà il modello dell’universo Marvel, evitando spin-off e produzioni parallele. La serie non includerà elementi originali né storie fuori dai testi originali della saga. La decisione riguarda l’approccio narrativo e la fidelizzazione ai contenuti originali.

Il produttore della serie HBO ha confermato che la nuova versione si concentrerà solo sui libri della saga di J.K. Rowling e non ha intenzione di dare il via libera a eventuali spin-off Il franchise di Harry Potter non si esaurisce solamente con gli otto film della saga cinematografica, ma conta anche i film di Animali Fantastici, uno spettacolo teatrale e numerose altre proprietà intellettuali come i videogame. La saga sta per essere rilanciata su HBO, con Harry Potter e la pietra filosofale in uscita questo Natale. La storia sarà raccontata in sette stagioni da otto episodi ciascuna, approfondendo momenti e personaggi che nei film non avevano trovato spazio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter, idea Potterverse? Il produttore avverte: "Non faremo come Marvel"

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