Il caso di Camilla, un cane di razza barboncino bianco rinchiuso nel canile comunale da oltre un anno, ha riacceso il dibattito sul benessere animale nella città. La cagnolina ha perso la famiglia e si trova attualmente in struttura, attirando l’attenzione del consiglio comunale. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione degli animali abbandonati e sulle condizioni dei canili pubblici.

A sollevare la questione è il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che ha raccolto la segnalazione della sezione locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali Si riaccende il dibattito sul benessere animale a Ravenna, dove il caso della cagnolina Camilla, un barboncino bianco ospitato da circa un anno nel canile comunale, arriva ora all’attenzione del consiglio comunale. A sollevare la questione è il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che ha raccolto la segnalazione della sezione locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA). La vicenda ha origine da un’istanza inviata lo scorso 5 febbraio all’ufficio Benessere animali del Comune e al servizio Veterinario dell’Ausl Romagna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Ha perso tutto, anche la famiglia: la storia di Camilla, reclusa in canile da oltre un anno

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