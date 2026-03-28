guerra in iran le notizie in diretta

Gli Stati Uniti valutano l'invio di oltre 17.000 soldati di terra vicino all'Iran, con la possibilità di un'azione militare se il presidente autorizza. La decisione arriva in un momento di tensione crescente tra le due nazioni, mentre le autorità statunitensi monitorano attentamente la situazione nella regione. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo a un'operazione imminente.

Gli Stati Uniti potrebbero presto schierare oltre 17.000 soldati di terra alle porte dell’ Iran, e il presidente Usa Donald Trump dovesse dare il via libera. Lo riferisce il Wall Street Journal. Il Pentagono sta valutando l’invio di altri 10.000 soldati di terra in Medio Oriente, anche mentre Trump valuta i colloqui di pace con Teheran, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Ciò si aggiungerebbe ai circa 5.000 marines e ai 2.000 paracadutisti dell’82esima Divisione aviotrasportata già inviati nella regione. Intanto si continua a combattere: l’esercito israeliano fa sapere che sta sferrando attacchi contro “obiettivi del regime terroristico iraniano in tutta Teheran”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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