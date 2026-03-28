Guerra in Iran energia alle stelle anche a Como | + 119 milioni di euro

La crisi in Medio Oriente e nel Golfo ha portato a un aumento dei prezzi dell’energia, con un incremento di circa 119 milioni di euro nel territorio comasco. La situazione ha avuto ripercussioni sui costi energetici locali, collegandosi all’escalation dei conflitti nella regione. La notizia ha attirato l’attenzione sull’impatto diretto di eventi internazionali sui consumi e sui prezzi nella zona.

La nuova escalation della crisi in Medio Oriente e nel Golfo riporta al centro il tema dei costi energetici, con effetti diretti anche sul territorio comasco. Secondo una ricerca del Centro Studi Sintesi per CNA Lombardia, la spesa complessiva per energia elettrica e gas nella regione passerà da 23,6 miliardi di euro nel 2025 a oltre 28,8 miliardi nel 2026, con un aumento del 22%. A trainare l’impennata è soprattutto il gas, che segna un incremento del 28%, mentre l’energia elettrica si ferma a circa il +19%, pur restando la voce principale della spesa energetica regionale. Un andamento legato alla natura della crisi attuale, che colpisce in modo diretto le forniture di gas e solo in parte si riflette sull’elettricità, anche grazie alla presenza di fonti rinnovabili nel mix energetico italiano. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Guerra in Iran, energia alle stelle anche a Como: + 119 milioni di euro Articoli correlati Guerra in Iran, carburanti alle stelle anche a Foggia: diesel fino a 2,20 euro al litroL’escalation militare che vede gli Stati Uniti impegnati contro l’Iran sta producendo effetti immediati anche sui mercati energetici. Leggi anche: Il “prezzo“ della guerra in Iran. Solo per energia elettrica e gas in Umbria serviranno 136 milioni di euro in più Contenuti utili per approfondire Guerra in Iran energia alle stelle... Temi più discussi: Guerra in Iran, l'impatto su gas ed energia - Lab24; Guerra in Iran, è iniziato il razionamento energetico. Appelli a ridurre i consumi; Con la guerra in Iran la minaccia alla sicurezza energetica più grave nella storia.; Perché l'India può pagare cara la guerra all'Iran (e perché ci deve importare per energia e agricoltura). Guerra, l'annuncio di Trump: Discussioni costruttive con l'Iran. Stop attacchi energiaIl presidente americano Donald Trump ha annunciato cinque giorni di interruzione degli attacchi su obbiettivi energetici in Iran, in ... iltempo.it La guerra in Iran fa schizzare i prezzi nell’UE: benzina a +15 per cento e diesel a +26 per centoIl conflitto in Medio Oriente ha portato alla chiusura dello Stretto di Hormuz, da dove transita un quinto del gas e del petrolio mondiale ... eunews.it Già dai primi giorni della guerra iniziata con l’attacco di Usa e Israele contro l’Iran il presidente Zelensky ha messo a disposizione dei Paesi del Golfo le competenze in materia di difesa aerea e droni maturate in 4 anni di guerra. Cosa può insegnare l’Ucraina - facebook.com facebook Il conto (salato) della guerra in Iran: +15 miliardi nelle bollette di luce e gas x.com