Domenica 29 marzo 2026 alle 20:30 si disputerà la partita tra Gubbio e Ravenna nel girone B di Serie C. La gara vede affrontarsi due delle squadre più competitive del campionato, con il Ravenna che, nonostante sia terzo in classifica, mantiene ancora qualche speranza di risalire la classifica. La formazione di Mandorlini sfiderà quella di Di Carlo in una sfida che potrebbe influenzare le posizioni di vertice.

In quella che è una lotta a due per la vittoria del girone B di Serie C il Ravenna è il terzo incomodo che però ha ancora qualche flebile speranza di risalire la china: la squadra di Mandorlini intanto fa visita quest’oggi al Gubbio di Di Carlo. Gli eugubini in questo momento sono in piena zona playoff, in costante ascesa nel girone di ritorno ma reduci. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Gubbio-Ravenna (domenica 29 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

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