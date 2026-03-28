Domenica 29 marzo 2026 alle ore 20:30 si disputerà la partita tra Gubbio e Ravenna nel girone B di Serie C. La gara vede coinvolte due squadre che occupano posizioni di vertice, con il Ravenna, ora terzo, che cerca di mantenere le speranze di risalire la classifica. La formazione di Mandorlini affronta in trasferta quella di Di Carlo in una sfida che può influenzare le dinamiche della corsa promozione.

In quella che è una lotta a due per la vittoria del girone B di Serie C il Ravenna è il terzo incomodo che però ha ancora qualche flebile speranza di risalire la china: la squadra di Mandorlini intanto fa visita quest’oggi al Gubbio di Di Carlo. Gli eugubini in questo momento sono in piena zona playoff, in costante ascesa nel girone di ritorno ma reduci. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Gubbio-Ravenna (domenica 29 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

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