Grignani stop ai concerti per problemi di salute | Torno presto

Il cantautore ha annunciato su Instagram la sospensione delle sue date dal vivo a causa di problemi di salute. La decisione riguarda gli impegni in programma nelle prossime settimane, senza specificare la durata dello stop. Nessun dettaglio riguardo alla natura dei problemi fisici o alle tempistiche di un eventuale ritorno. I concerti programmati sono stati ufficialmente cancellati o rimandati.

(Adnkronos) – Gianluca Grignani ferma i concerti per problemi fisici. Il cantante annuncia lo stop con un post su Instragram. "Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Mi avete fatto sentire tutto il vostro affetto dal giorno in cui abbiamo annunciato i concerti, che avevano registrato quasi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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