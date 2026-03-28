griglia di partenza motogp gp usa 2026

Oggi si sono svolte le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, quarto appuntamento del campionato mondiale MotoGP. La gara si corre sulla pista di Austin, in Texas, con i piloti che hanno sfidato le condizioni della pista per conquistare la miglior posizione in griglia. Le qualifiche hanno determinato la disposizione dei piloti per la corsa di domani.

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP degli USA 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di questa sera (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP degli USA 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. L’appuntamento è per le ore 21.00 con la Sprint Race, mentre domani andrà in scena il Gran Premio vero e proprio alle ore 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

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