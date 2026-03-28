Dopo sei giorni di navigazione, 22 migranti sono morti mentre erano a bordo di un'imbarcazione partita da Tobruk con destinazione la Grecia. Dei 48 persone che si trovavano sulla barca, sono stati recuperati in 26, mentre altri sono dati per dispersi. L'incidente ha attirato l'attenzione sulle pericolose traversate nel Mediterraneo e sui tentativi di raggiungere l'Europa.

Ventidue persone morte in mare, dopo giorni senza acqua né cibo, per poi annegare tra le onde. È il racconto drammatico che arriva dalla Grecia grazie alle testimonianze dei sopravvissuti di un’imbarcazione partita dallaLibiae soccorsa al largo dell’isola di Creta. Secondo quanto riferito dalla guardia costiera greca,26 persone, tra cui una donna e un minore, sono state tratte in salvo da una nave diFrontex. Due di loro, in condizioni più gravi, sono state trasferite in ospedale aHeraklion. Dalle ricostruzioni emerge un viaggio iniziato il 21 marzo daTobruk, nella Libia orientale, con destinazione Grecia. A bordo, inizialmente, c’erano48 persone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grecia, morti 22 migranti dopo sei giorni alla deriva

Articoli correlati

Grecia, 22 migranti morti dopo sei giorni alla deriva. Arrestati due sospetti trafficanti di 19 e 22 anniVentidue migranti partiti dalla Libia sono morti dopo sei giorni di navigazione alla deriva a bordo della loro imbarcazione pneumatica nel Mar...

Mediterraneo, tragedia al largo di Creta: 22 migranti morti dopo giorni alla derivaUn’altra tragedia nel cuore del Mar Mediterraneo, dove la rotta migratoria continua a trasformarsi in un viaggio senza ritorno per decine di persone.

Una raccolta di contenuti su Grecia morti 22 migranti dopo sei...

Grecia, 22 migranti morti dopo sei giorni alla deriva. Arrestati due sospetti trafficanti di 19 e 22 anniL'imbarcazione era partita il 21 marzo da Tobruk, città portuale nella Libia orientale. Le autorità hanno arrestato due uomini sud-sudanesi, di 19 e 22 anni, ritenuti i trafficanti ... ilfattoquotidiano.it

Grecia, 22 migranti morti dopo sei giorni alla deriva in mareVentidue persone, partite dalla Libia, sono morte dopo sei giorni alla deriva sul loro gommone nel Mar Mediterraneo, e i loro corpi sono stati gettati in acqua, secondo quanto riferito dai sopravvissu ... msn.com