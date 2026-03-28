L’avventura del rapper GionnyScandal al Grande Fratello Vip si è conclusa dopo circa un mese e mezzo. Entrato nella casa il 17 marzo, Gionata Ruggieri, noto come GionnyScandal, ha lasciato il programma prima del previsto. La sua partecipazione si è interrotta senza ulteriori dettagli ufficiali riguardo alle motivazioni.

È già finita l’avventura del rapper cresciuto a Meda al Grande Fratello Vip. GionnyScandal, all’anagrafe Gionata Ruggieri, era entrato nella casa il 17 marzo. E ieri sera ha deciso di uscire. "Io non me lo aspettavo – ha ammesso in tv - Lui è una brava persona, lavora, ma non mi aspettavo questo. Forse è stato meglio così. Se mi fossi affezionato ci sarei rimasto malissimo. Oggi non ci sentiamo”. Dopo giorni di indecisione sulla permanenza nella casa appena ha visto la fidanzata Clara ha scelto di uscire. Dopo un lungo abbraccio con lei infatti il rapper ha deciso di abbandonare il gioco: “Il mio cuore appena ha visto Clara non ci ha pensato un secondo, esco con lei”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Grande Fratello Vip: già finita l’avventura di GionnyScandal, il rapper cresciuto in Brianza

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