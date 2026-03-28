Grande Fratello Vip anticipa il lunedì per sfuggire alla Nazionale

Il reality condotto da Ilary Blasi anticipa la sua messa in onda al lunedì, spostandola da altri giorni della settimana. Questa modifica nel palinsesto viene adottata per cercare di contrastare il calo di ascolti che si è verificato nelle ultime settimane. La decisione riguarda solo la programmazione del programma e non altre parti della trasmissione.

Il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, subirà modifiche nel palinsesto per cercare di contenere il calo di ascolti. La puntata prevista martedì 31 marzo non andrà in onda, poiché su Rai 1 la Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso giocherà una partita decisiva contro la Bosnia, valida per i Mondiali 2026. L’evento sportivo rappresenta un ostacolo difficile da affrontare per il reality, considerando che ieri sera oltre 10 milioni di telespettatori hanno seguito l’incontro dell’Italia. Ascolti sotto le aspettative: i numeri del reality. Il ritorno del Grande Fratello Vip era stato programmato inizialmente per il martedì, con un secondo appuntamento il venerdì. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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