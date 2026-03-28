Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 27 marzo | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 si sono svolte le nomination dopo la fine dei club economy e club gold. I concorrenti si sono confrontati e hanno espresso le proprie preferenze, portando a un nuovo scenario di sfide e confronti tra i partecipanti. La puntata di ieri sera, 27 marzo, ha mostrato le scelte di ciascuno e i nomi dei concorrenti nominati per le prossime eliminazioni.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è il momento delle nomination. Dopo la scissione e l’eliminazione dei club economy e club gold, i concorrenti sono tutti contro tutti. Nomination Grande Fratello Vip 2026 del 27 marzo 4a puntata. E’ il momento delle nomination nella casa del GF VIP 2026 e questa settimana si cambia. Dopo l’eliminazione dei club, le nomination vedono gli uomini votare gli uomini e le donne votare le donne. Si parte con gli uomini che hanno così votato: Raul nomina Giovanni. Renato vota Giovanni. Nicolò nomina Giovanni. Giovanni vota Raul. Raimondo nomina Giovanni. Marco vota Giovanni. I concorrenti uomini più votati... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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