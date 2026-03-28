Omer Elomari ha preso parola per chiarire alcune voci riguardanti la sua relazione con Rasha Younes, concorrente del Grande Fratello. Durante un intervento pubblico, Elomari ha negato le indiscrezioni che circolavano, senza tuttavia riuscire a evitare una gaffe che ha attirato l’attenzione dei media. La coppia, formata all’interno della casa, continua a essere al centro delle discussioni tra i fan del reality.

Tra le storie d'amore nate all'interno del Grande fratello vi è quella formata da Rasha Younes e Omer Elomari. In queste ore, la social media manager di Pomezia e l'imprenditore siriano sono finiti al centro del gossip per alcune voci che li vorrebbero in crisi. La coppia non si fa vedere da tempo insieme, tanto che i fans ipotizzano ad una rottura. In queste ore, Omer Elomari ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando un post su X per zittire i pettegolezzi che stanno circolando sulla sua persona e sulla sua relazione con Rasha Younes. L'uomo ha postato un detto popolare in cui invita le persone a farsi gli affari propri con il seguente commento: "In Napolitano si dice. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello: Omer Elomari zittisce i pettegolezzi ma fa una tremenda gaffe

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