Graduatoria interna di istituto 2026 come si compila per i docenti di sostegno

Le graduatorie interne di istituto per l’anno scolastico 2026 sono in fase di compilazione. Il dirigente scolastico ha il compito di pubblicarle all’albo della scuola entro 15 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di mobilità, che quest’anno terminano il 17 aprile. La procedura riguarda anche i docenti di sostegno che devono presentare domanda per essere inseriti nelle graduatorie.

Graduatorie interne di istituto: sono in corso di compilazione. Il Dirigente Scolastico dovrà pubblicarle all'albo della scuola entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di mobilità, quindi quest'anno entro il 17 aprile. Sono molto attese soprattutto negli istituti tecnici in cui dalle classi prime nel 202627 sarà avviata la riforma, che coinvolge anche la classe di concorso, per capire se ci saranno "perdenti posto". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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