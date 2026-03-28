GP Giappone le due Ferrari sfidano Antonelli e la Mercedes | le quote
Nel Gran Premio del Giappone, due vetture Ferrari saranno in pole position, con il pilota della squadra che si trova a fianco di un collega della stessa scuderia. La griglia di partenza vede anche un altro pilota in prima fila accanto a un rappresentante della Mercedes. Alle loro spalle, i piazzamenti sono occupati da altri concorrenti, tra cui un pilota di una scuderia rivale.
Il giovane bolognese partirà ancora una volta in pole accanto a Russel, ma alle sue spalle i ferraristi spingono per il primo successo della stagione Kimi Antonelli, giovane diciannovenne di Bologna, partirà in pole position a Suzuka, nel Gp del Giappone, dove cercherà di conquistare il suo secondo successo consecutivo. Ma oltre a resistere al compagno di squadra Russel, l'italiano dovrà anche stare attento alle Ferrari di Leclerc (quarto) ed Hamilton (sesto). Scopriamo le quote vincente GP Suzuka Formula 1 in programma domenica 29 marzo alle ore 7.00. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Dopo aver vinto in Cina il suo primo Gran Premio in Formula 1, Kimi Antonelli ha stupito tutti anche a Suzuka, in Giappone, dove è in programma il terzo appuntamento della stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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