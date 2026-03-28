Gli Houthi entrano in guerra contro Israele e minacciano la chiusura di Bab al-Mandab L’Iran | colpita nave Usa – La diretta

Gli Houthi hanno dichiarato guerra a Israele e minacciato di chiudere lo stretto di Bab al-Mandab. Nel frattempo, l’Iran ha attaccato una base aerea statunitense in Arabia Saudita, causando 12 feriti tra i militari americani. È il 29º giorno di un conflitto che vede coinvolti Stati Uniti, Israele e Iran, con scontri e tensioni in varie aree della regione.

Nel 29esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha attaccato la base aerea Usa Prince Sultan in Arabia Saudit a causando 12 feriti tra i militari americani. Israele ha preso di mira la centrale nucleare di Busheir, mentre un missile ha colpito il centro di Israele causando altri feriti. Intanto Donald Trump è tornato a minacciare di ritirare gli Stati Uniti dalla Nato, colpevole di non essere intervenuta nel conflitto. Il presidente degli Stati Uniti ha detto anche che vuole chiamar e lo Stretto di Hormuz “lo stretto di Trump” o “d’America” dopo l’intervento. E il Pentagono porta a 17 mila il numero degli effettivi in Medio Oriente, in previsione dell’invasione di terra. 🔗 Leggi su Open.online

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Tutto quello che riguarda Gli Houthi

Temi più discussi: Missili contro Israele, gli Houthi entrano in guerra al fianco dell'Iran; Guerra Iran, la scelta degli Houthi: le ragioni della loro cautela; Hormuz, Bab al Mandeb e Suez: i tre Stretti chiave della Penisola Arabica. La guerra e l'importanza strategica dei crocevia del petrolio; Gli Houthi in guerra con Teheran, l’Europa è insicura e irresoluta.

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Ad un mese dall’inizio della guerra in #Medioriente si apre un altro fronte, quello yemenita. Gli #Houthi lanciano missili su #Israele e minacciano la chiusura del Mar Rosso. #Tg1 Annapaola Ricci - facebook.com facebook

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