Gli Houthi attaccano Israele e minacciano la chiusura di Bab al-Mandab Vance | La guerra in Iran durerà ancora un po’ – La diretta

Gli Houthi hanno lanciato un attacco contro Israele e hanno minacciato di chiudere lo stretto di Bab al-Mandab. Nel 29° giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, Teheran ha colpito la base aerea statunitense Prince Sultan in Arabia Saudita, provocando 12 feriti tra i militari americani. Questi eventi si inseriscono in un quadro di escalation militare nella regione.

Nel 29esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha attaccato la base aerea Usa Prince Sultan in Arabia Saudit a causando 12 feriti tra i militari americani. Israele ha preso di mira la centrale nucleare di Busheir, mentre un missile ha colpito il centro di Israele causando altri feriti. Intanto Donald Trump è tornato a minacciare di ritirare gli Stati Uniti dalla Nato, colpevole di non essere intervenuta nel conflitto. Il presidente degli Stati Uniti ha detto anche che vuole chiamar e lo Stretto di Hormuz “lo stretto di Trump” o “d’America” dopo l’intervento. E il Pentagono porta a 17 mila il numero degli effettivi in Medio Oriente, in previsione dell’invasione di terra. 🔗 Leggi su Open.online

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