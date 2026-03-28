Giugiaro | La scomparsa del freno a mano? Un cambiamento culturale prima ancora che tecnico

Un'auto moderna non ha più il tradizionale freno a mano, sostituito da sistemi elettronici. Secondo un esperto, questa modifica rappresenta un cambiamento culturale più che tecnologico, evidenziato dall'assenza della leva vicino al cambio. La decisione riguarda la semplificazione del design e l'adozione di nuove soluzioni di sicurezza, che stanno progressivamente modificando le abitudini di guida.

La leva del freno a mano collocata vicino al cambio è ormai un lontano ricordo, sostituita nelle vetture moderne da un piccolo pulsante spesso contrassegnato da una "P" o da un simbolo grafico. "Un cambiamento culturale prima ancora che tecnico"- dice Giorgetto Giugiaro che con un pizzico di nostalgia ci racconta il suo punto di vista su uno dei grandi cambiamenti all'interno delle automobili. I più giovani ne hanno probabilmente solo sentito parlare. O lo hanno visto in qualche vecchio film, fra drift e inversioni, bistrattato dalle mani decise dei protagonisti. Indimenticabili le scene di Fast & Furious o Baby Driver, in cui il freno a mano meccanico viene utilizzato per bloccare le ruote posteriori e far scivolare l'auto, permettendo manovre strette o cambi di direzione a 180 gradi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giugiaro: "La scomparsa del freno a mano? Un cambiamento culturale, prima ancora che tecnico" Articoli correlati Morte Marchesi: il mondo del calcio piange la scomparsa del tecnico che allenò tra le altre anche la Juvedi Redazione JuventusNews24Morte Marchesi, l’intero panorama calcistico italiano piange la dolorosa scomparsa del tecnico che allenò Maradona e guidò... Export Emilia-Romagna, ripresa col "freno a mano": +1,6% nel terzo trimestre. I settori che vanno meglioBologna, 27 febbraio 2026 - L’Emilia-Romagna torna a crescere sui mercati esteri, ma lo fa con il freno tirato rispetto al resto d’Italia.