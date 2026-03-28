Girava nel centro di Bronte con un coltelo in tasca denunciato dopo un controllo su strada

Durante un controllo nel centro di Bronte, i carabinieri hanno fermato un uomo di 48 anni che aveva un coltello in tasca. Dopo aver verificato i suoi documenti, lo hanno denunciato per possesso di arma bianca. L'intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio di pattuglia nel quartiere.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo hanno denunciato un 48enne durante un servizio perlustrativo svolto nel centro abitato di Bronte. Durante la loro ronda, i militari di pattuglia hanno scorto l’uomo che, guardingo, era intento a parlare con un altra persona. Insospettitisi, hanno deciso di approfondire identificando entrambi ed effettuando una perquisizione personale. Il 48enne aveva in tasca un coltello a serramanico con lama di circa 6,5 centimetri, per una lunghezza complessiva di 17 centimetri, detenuto senza giustificato motivo. L’arma è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Girava nel centro di Bronte con un coltelo in tasca, denunciato dopo un controllo su strada Articoli correlati Leggi anche: Sorpreso mentre gira per strada con un coltello in tasca, denunciato Controlli in centro: denunciato uno spacciatore con 4 dosi di cocaina in tascaProsegue l’attività di monitoraggio del territorio da parte dell’Arma dei carabinieri per la tutela della sicurezza urbana e del decoro nel centro... Tutto quello che riguarda Girava nel centro di Bronte con un... Discussioni sull' argomento Diciottenne fermato in centro: girava con un coltello a scatto; Scicli, gira per le vie del centro con un’ascia: denunciato un 36enne -; Modica- Centro storico: si spinge per un confronto; Girava per strada con la faccia dipinta di rosso e una grossa ascia. Un 19enne girava in centro a Jesi con una pistola scacciacani sotto la cinturaUn 19enne incensurato di origine romena, girava nel centro di Jesi (Ancona) con una pistola scacciacani (replica di una Beretta automatica) priva del tappo rosso di sicurezza, occultata sotto la ... ansa.it Buongiorno, ieri pomeriggio a Como città, girava sopra le case. Vorrei sapere esattamente cosa sia, spero che dalla foto si possa capire. Grazie - facebook.com facebook Girava per strada con la faccia dipinta di rosso e una grossa ascia x.com