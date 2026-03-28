giovane morto a parma arrestata la fidanzata 21enne

Una giovane donna di 21 anni è stata fermata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Parma e posta in custodia cautelare. L'arresto è stato disposto in relazione a un episodio che ha portato alla morte di un ragazzo nella stessa città. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità dell’incidente.

AGI - È stata arrestata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Parma, su disposizione della Procura, la 21enne di origine cubana, Brenda Alesandrina Fumagalli, ritenuta responsabile dell' omicidio volontario del compagno convivente Critopher Gaston Ogando, 28 anni, di origini dominicane, morto nel capoluogo emiliano il 5 marzo in ospedale dopo essere stato colpito con un' arma da taglio il giorno precedente in un'abitazione di Borgo Riccio. Per la giovane sono stati disposti i domiciliari con braccialetto elettronico. In un primo momento la donna aveva parlato di un incidente domestico; "Stavo cucinando - disse dopo i fatti -, stavamo scherzando, mi sono girata". 🔗 Leggi su Agi.it

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Giovane morto a Parma, indagata la fidanzata per omicidio

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