GionnyScandal lascia il Grande Fratello | Scelgo Clara addio dopo il confronto

Durante una diretta del Grande Fratello, GionnyScandal ha annunciato di voler lasciare il programma. La decisione è stata comunicata dopo un confronto con altri concorrenti, e ha dichiarato di aver scelto di uscire perché preferisce Clara. L’addio è avvenuto immediatamente dopo l’annuncio, causando una reazione tra gli altri partecipanti e gli spettatori.

GionnyScandal lascia il Grande Fratello: cosa è successo durante la diretta?. Colpo di scena nella casa del Grande Fratello. GionnyScandal, pseudonimo di Gionata Ruggieri, ha deciso di abbandonare il reality show di Canale 5 durante la diretta del 27 marzo, dopo un momento carico di emozione. Determinante è stato l’incontro con la fidanzata Clara, entrata nella casa per rassicurarlo sui suoi affetti fuori dal programma, compreso il suo amato gatto. Un confronto intenso che ha portato il giovane artista a prendere una decisione netta. “Scelgo di andare via con Clara” Parole semplici, ma definitive. Il tentativo di Ilary Blasi e degli opinionisti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - GionnyScandal lascia il Grande Fratello: “Scelgo Clara”, addio dopo il confronto Articoli correlati GionnyScandal lascia il GFVIP con la fidanzata Clara. Le parole sul papà biologico (ritrovato dopo anni)Il rapper, con un passato difficile alle spalle, ha deciso di abbandonare il gioco e di tornare a casa. Grande Fratello Vip, GionnyScandal vuole ritirarsi: il delicato motivoGrande Fratello Vip già alle prese con le prime tensioni a poche ore dall’inizio. Contenuti e approfondimenti su Grande Fratello Temi più discussi: Grande Fratello VIP: GionnyScandal si apre sul suo passato e racconta la sua storia Video; GF Vip 2026, GionnyScandal verso l’abbandono? In confessionale per ore (e il possibile malore); Grande Fratello Vip 8: GionnyScandal chiede di uscire dal reality; Grande Fratello Vip, GionnyScandal vuole già ritirarsi!. GionnyScandal si ritira dal Grande Fratello Vip 2026? | Il concorrente vacilla: Ecco perchè non sto beneGionnyScandal si ritira dal Grande Fratello Vip 2026? La verità sul momento del concorrente dopo pochi giorni nel reality. ilsussidiario.net GionnyScandal già in crisi al Grande Fratello Vip: il probabile ritiro dopo 24 oreDopo appena 24 ore al Grande Fratello Vip, GionnyScandal probabilmente abbandonerà la casa. Scopri cosa è accaduto! rumors.it Grande Fratello. . "Io sono qua per te" #GFVIP - facebook.com facebook "Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso" #luciailardo x.com