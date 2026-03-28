GionnyScandal lascia il GF Vip dopo due settimane | la decisione dopo l’incontro con la compagna Clara

GionnyScandal ha lasciato il GF Vip dopo due settimane dall’inizio del programma. La decisione è stata presa durante la diretta di venerdì 27 marzo, in seguito a un incontro con la sua compagna, Clara. La sua scelta è stata motivata dal dolore legato al passato.

GionnyScandal abbandona il GF Vip ad appena due settimane dall’inizio del gioco: il dolore per il passato e l'incontro con la fidanzata Clara lo hanno spinto a prendere una decisione definitiva durante la diretta di venerdì 27 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati GionnyScandal lascia il GFVIP con la fidanzata Clara. Le parole sul papà biologico (ritrovato dopo anni)Il rapper, con un passato difficile alle spalle, ha deciso di abbandonare il gioco e di tornare a casa. GionnyScandal lascia il Grande Fratello: “Scelgo Clara”, addio dopo il confrontoGionnyScandal lascia il Grande Fratello: cosa è successo durante la diretta? Colpo di scena nella casa del Grande Fratello. Aggiornamenti e contenuti dedicati a GionnyScandal lascia Temi più discussi: GF Vip 2026, GionnyScandal verso l’abbandono? In confessionale per ore (e il possibile malore); Grande Fratello VIP: GionnyScandal si apre sul suo passato e racconta la sua storia Video; Grande Fratello Vip 8: GionnyScandal chiede di uscire dal reality; Grande Fratello Vip, GionnyScandal vuole già ritirarsi!. GF VIP, GionnyScandal abbandona il Gf, La Regia censura, Lui urla in confessionalePanico al Grande Fratello VIP 8: GionnyScandal in lacrime vuole abbandonare dopo 24 ore. Regia taglia l'audio, Todaro svela il dramma: È ipocondriaco. Psicologa in confessionale, scatta l'allarme Fl ... piudonna.it GionnyScandal pensa di abbandonare il GF VIP e la regia censura tuttoNelle ultime ore, chi stava seguendo la diretta dalla casa, si è lamentato non poco sui social, rispetto a quello che stava accadendo al Grande Fratello VIP. Infatti molti concorrenti sono stati ... ultimenotizieflash.com «Non so se posso ancora restare qui dentro. » GionnyScandal lascia trapelare tutta la sua incertezza, e l’atmosfera nella Casa del Grande Fratello si fa ancora più tesa. Gli equilibri tra i concorrenti continuano a cambiare: vecchie discussioni tra Alessandra M - facebook.com facebook