giocatore di golf denunciato per guida in stato di ebbrezza

Un noto giocatore di golf è stato fermato dalla polizia in Florida dopo un incidente stradale. Durante il controllo, gli agenti hanno rilevato che l’individuo presentava segni di disabilità e, successivamente, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e generato numerosi commenti online. Il procedimento legale è ancora in corso.

2026-03-28 00:30:00 Il web non parla d’altro: Tiger Woods è stato arrestato dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale in Florida, e la polizia ha affermato che mostrava segni di disabilità sul posto. Lo sceriffo della contea di Martin, John Budensiek, ha confermato che né Woods né il conducente dell’altro veicolo hanno riportato ferite. Woods è riuscito a uscire dalla sua Land Rover strisciando fuori dal lato passeggero in seguito all’incidente. L’incidente è avvenuto vicino alla residenza di Woods, con il cinquantenne che ha tentato di sorpassare un camion di pulizia a pressione su una strada a due corsie ma ha tagliato il rimorchio mentre cercava di evitare una collisione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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