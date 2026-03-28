Gimenez un tempo contro Milan Futuro | altri progressi verso il recupero completo

Oggi le squadre di prima e seconda categoria si sono allenate insieme a Milanello, svolgendo un'ora di esercitazioni e una sessione di 45 minuti di partita. L'allenamento ha visto la partecipazione di un giocatore che sta recuperando da un infortunio e che ha svolto parte delle esercitazioni con i compagni. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sulle modalità dell’allenamento è stato fornito.

"Cada día mejor". Ogni giorno meglio, scrive sui social accompagnando il post con gli emoji del braccio che gonfia il bicipite e del diagramma che punta verso l'alto. Santiago Gimenez in questo momento è un ragazzo pervaso dall'entusiasmo. Quella sensazione liberatoria di riprendere in mano la propria carriera dopo essere stato costretto a osservare rinchiuso in un tunnel lungo quattro mesi e mezzo. I suoi obiettivi sono chiarissimi: riprendersi il Milan, aiutandolo concretamente in questi ultimi due mesi, e presentarsi nella forma migliore a un Mondiale molto speciale, dal momento che si giocherà anche in Messico. Il ghiaccio è stato rotto nel finale col Torino di sabato scorso: diciotto minuti, recupero compreso, che hanno consegnato a lui e anche a chi lo guardava buone sensazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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