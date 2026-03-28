Giappone Antonelli che pole Leclerc quarto dietro a Piastri

Nelle prove di Suzuka, il diciannovenne pilota italiano ha ottenuto la pole position con la Mercedes, classificandosi davanti al suo compagno di squadra. Il pilota britannico si è piazzato in seconda posizione, mentre il pilota di vettura numero 16 si è collocato in quarta, dietro un avversario che ha concluso in terza posizione. La sessione di qualifiche si è svolta alla vigilia del Gran Premio del Giappone.

Andrea Kimi Antonelli ci ha preso gusto e nelle prove di Suzuka, alla vigilia el gran premio del Giappone, il diciannovenne bolognese alla guida della sua Mercedes ha conquistato una splendida pole position davanti al compagno di squadra Russell. Le gerarchie all’interno del team di Toto Wolff non sembrano così definite come sembrava all’inizio della stagione perchè il talento dell’italiano sta esplodendo e lui, anche se non lo dice, punta chiaramente al titolo mondiale. La Mercedes si conferma la macchina più veloce conquistando tutta la prima fila, ma come nelle libere, c’è la Mc Laren di Oscar Piastri subito dietro, mentre Charles Leclerc è il migliore della Ferrari ma deve accontentarsi del quarto tempo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Giappone, Antonelli che pole Leclerc quarto dietro a Piastri Articoli correlati Kimi Antonelli in pole nel Gp del Giappone 2026. Alle sue spalle Russell. Quarto LeclercKimi Antonelli continua a fare la voce grossa anche nel Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Kimi Antonelli ancora in pole, primo tempo nelle qualifiche del Giappone davanti a Russell. Leclerc quarto. La griglia di partenzaSuzuka (Giappone) 28 marzo 2026 - Ci ha preso gusto Kimi Antonelli e ora i sogni portano i colori dell'iride Mondiale. F1 Suzuka - MCLAREN RINATA E FERRARI #f1 #ferrari #charlesleclerc #mercedes #formula1 #japanesegp Una selezione di notizie su Giappone Antonelli che pole Leclerc... Temi più discussi: F1 GP Giappone 2026: pole position di Andrea Kimi Antonelli, risultati qualifiche - Formula 1; Formula 1, Antonelli in pole nel Gp Giappone e Leclerc quarto. La griglia di partenza; F1 | GP Giappone, Antonelli in Pole Position! [RISULTATI]; F1, GP Giappone: Antonelli precede Russell nelle FP3, Leclerc terzo. Giro da urlo di Kimi Antonelli! Pole in Giappone, che gap su Russell! Ferrari in grande difficoltàAndrea Kimi Antonelli lancia un segnale importante a George Russell e domina le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa stagionale del ... oasport.it Pagina 3 | Kimi Antonelli conquista la pole in Giappone: Mercedes domina, Ferrari dietroGiro straordinario del giovane italiano che si piazza davanti al compagno George Russell. Verstappen fuori in Q2, Leclerc è quarto con Hamilton sesto ... corrieredellosport.it Charles Leclerc partirà dalla seconda fila del GP Giappone, ma dopo le Qualifiche non era totalmente soddisfatto. A Suzuka proverà a lottare per il podio con la McLaren. - facebook.com facebook #Antonelli back to back, è pole anche in Giappone! #Leclerc e #Hamilton, le posizioni della Ferrari x.com