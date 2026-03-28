Gianluca Grignani si ferma Niente concerti | Non sto bene ho problemi fisici che richiedono attenzione

Il cantautore ha annunciato di dover interrompere le attività dal vivo a causa di problemi di salute. In una comunicazione, ha spiegato di non sentirsi bene e di aver bisogno di dedicarsi alle cure mediche. La decisione riguarda tutti i concerti previsti nei prossimi mesi, senza indicare date di ripresa o ulteriori dettagli sui problemi fisici.

«Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Mi avete fatto sentire tutto il vostro affetto dal giorno in cui abbiamo annunciato i concerti, che avevano registrato quasi il tutto esaurito a due mesi dall’inizio del tour e che rappresentavano solo l’inizio di un nuovo viaggio da fare insieme». Così Gianluca Grignani annuncia ai fan lo stop ai suoi concerti. Annullate le date in programma il 23 maggio al Lanciano Forum di Castelraimondo (Macerata), il 25 maggio all’ Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’ Atlantico di Roma. La causa? «Problemi fisici non gravi» ma «che richiedono la mia attenzione». Il messaggio: «Purtroppo, ora devo fermarmi». 🔗 Leggi su Open.online

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