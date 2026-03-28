Gianluca Grignani ha annunciato la cancellazione di tre concerti programmati tra fine maggio e inizio giugno. Le date interessate sono il 23 maggio a Castelraimondo, il 25 maggio a Milano e il 27 maggio a Roma. La decisione è stata presa a causa di problemi di salute che coinvolgono l’artista. Le tappe erano state annunciate in precedenza e coinvolgevano diverse città italiane.

Gianluca Grignani si è visto costretto a cancellare i suoi prossimi concerti, in programma il 23 maggio al Lanciano Forum di Castelraimondo (Macerata), il 25 maggio all’ Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’ Atlantico di Roma, per questioni di salute. Da ieri, venerdì 27 marzo, fino al 27 aprile, i fan potranno richiedere il rimborso dei biglietti presso il canale di vendita utilizzato in fase di acquisto. Attualmente, non sono state comunicate nuove date per il recupero dei live annullati. Almeno per il momento, il cantautore ha preferito non rendere note le proprie condizioni. Come da lui stesso assicurato, per fortuna, non si tratterebbe di nulla di serio, ma la situazione, qualunque essa sia, richiede una cura impegnativa e costante; impossibile, dunque, pensare di poter portare avanti un tour in giro per l’Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gianluca Grignani ha annullato i concerti in programma a Castelraimondo (Macerata), Milano e Roma

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