Gianluca Grignani ha comunicato sui social la cancellazione dei prossimi concerti, citando problemi di salute come motivo. L'artista ha spiegato ai fan che non si esibirà come previsto nei prossimi giorni. La decisione è stata presa in seguito a questioni di salute che lo riguardano. I concerti annullati erano programmati in breve tempo.

L’artista ha spiegato che ha dei problemi fisici, ma non gravi, che lo hanno obbligato a prendere questa decisione e quindi a fermarsi. PeròGrignaninon ha detto che i concerti verranno rimandati ma annullati, quindi potrebbe essere un problema che non si risolverà in poco tempo e ciò sta destando molta preoccupazione tra i fan. In un post sui socialGianluca Grignaniha annunciato ai fan che dovranno attendere più del previsto per vederlo e cantare con lui: “Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Mi avete fatto sentire tutto il vostro affetto dal giorno in cui abbiamo annunciato i concerti, che avevano registrato quasi il tutto esaurito a due mesi dall’inizio del tour e che rappresentavano solo l’inizio di un nuovo viaggio da fare insieme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gianluca Grignani annulla i concerti per problemi di salute: l’amarezza del cantante

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