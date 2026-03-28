Gialappa Show 2026 | comici ospiti e quando in tv

Sta per andare in onda una nuova stagione del Gialappa Show, condotto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa Band. La programmazione televisiva prevede diverse puntate con comici e ospiti speciali. La trasmissione sarà trasmessa in prima serata su un canale nazionale e le date di inizio sono state annunciate dalle reti televisive.

Sta per tornare una nuova imperdibile stagione del Gialappa Show, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa Band. Scopriamo insieme chi saranno i comici, le new entry, quando andrà in onda in tv e chi sarà il co-conduttore della prima puntata. Gialappa Show 2026: nella prima puntata Jovanotti affiancherà Mago Forest. Arriva la settima stagione del Gialappa Show. Il programma torna in tv con la prima puntata in onda lunedì 30 marzo 2026 in prima serata alle ore 21.30 su Tv8 e in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Confermatissimo alla guida del Gialappa Show c’è Mago Forest che sarà accompagno, ogni lunedì, da un co-conduttore che sarà introdotto da una sigla a tema. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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