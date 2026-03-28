Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Cesara Buonamici ha commentato con una battuta su Totti, dicendo a Ilary Blasi:

L'opinionista del reality show ha spiazzato la conduttrice in diretta. Il riferimento all'ex era palese. Dopo i siparietti con Selvaggia Lucarelli e le battutine che alludevano al caffè che Ilary Blasi avrebbe preso con Cristiano Iovino all'inizio della separazione con Francesco Totti, questa sera nello studio del Grande Fratello Vip è calato di nuovo in gelo. E il riferimento al calciatore è stato di nuovo palese. In apertura, mentre Giovanni Calvario e Raimondo Todaro discutevano di quello che era successo nella casa più spiata d'Italia, l'opinionista Cesara Buonamici ha preso la parola e si è rivolta alla conduttrice: “Tu che sei esperta di calcio. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - GFVIP, la battuta di Cesara Buonamici su Totti gela Ilary Blasi: "Tu ci capisci di calcio". Il video

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