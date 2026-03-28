A Genova, alcuni turisti hanno tentato di simulare un incidente contro un taxi per ottenere un risarcimento assicurativo. La manovra è stata smascherata grazie alle immagini registrate dalla dashcam del veicolo. La coppia di giovani coinvolta è stata accompagnata in questura dopo aver assistito alla visione dei filmati, mentre uno di loro si è lamentato di un forte dolore alla gamba.

Gli agenti delle volanti del commissariato di polizia di Sestri Ponente hanno denunciato un 35enne e una 27enne entrambi originari della Repubblica Ceca, per tentata truffa e danneggiamento. Ieri sera, il 35enne si è gettato improvvisamente contro un taxi che transitava in via XX settembre, in un tratto privo di attraversamento pedonale, simulando un investimento stradale. La ragazza che era con lui si è avvicinata per soccorrerlo e, quando l'autista è sceso per accertarsi del suo stato di salute, l'uomo ha lamentato un dolore alla gamba per il colpo. Successivamente, dopo aver notato la dashcam nell'abitacolo del taxi che riprendeva tutto, hanno tentato di fuggire. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, turisti si buttano contro un taxi per simulare un incidente e incassare l'assicurazione, la dashcam del veicolo li smaschera

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