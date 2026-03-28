Gasolio a 2 euro | il trasporto sardo in crisi acuta

Il settore dell’autotrasporto in Sardegna si trova in una situazione di forte difficoltà a causa dell’aumento del prezzo del gasolio, che ha superato i 2 euro al litro. Questo incremento ha provocato ripercussioni immediate sui costi operativi delle aziende di trasporto nell’isola. La questione viene segnalata come una crisi che mette a rischio le attività e le imprese del settore.

Il settore dell’autotrasporto in Sardegna affronta una crisi acuta a causa del rincaro del gasolio, che ha superato i due euro al litro. Confartigianato Sardegna ha inviato un appello urgente al Governo per ottenere misure di liquidità immediate e prevenire il collasso delle imprese locali. L’aumento del costo del combustibile nell’ultimo mese è stato del 18,9%, annullando l’effetto dei recenti tagli alle accise e spingendo i prezzi oltre la soglia psicologica critica. Secondo quanto riportato dall’Ufficio Studi, questa impennata deriva da dinamiche di mercato descritte come speculazione incontrollabile, che hanno reso insostenibile la gestione economica dei vettori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gasolio a 2 euro: il trasporto sardo in crisi acuta Articoli correlati Frode sulle accise del gasolio, sequestri per 235 mila euro: coinvolte tre imprese di trasportoLa guardia di finanza del comando provinciale di Catania ha eseguito due ordinanze del giudice per le indagini preliminari del Tribunale etneo nei... Frode sulle accise del gasolio: sequestri per oltre 235 mila euro e indagini su imprese di trasportoABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza Un’indagine della Guardia di Finanza del comando provinciale di Catania ha portato... Contenuti e approfondimenti su Gasolio a 2 euro il trasporto sardo in... Temi più discussi: Il prezzo del gasolio sfonda i 2 euro al litro in autostrada; Carburanti, svanisce l’effetto accise: il gasolio torna sopra i 2 euro al litro | Quattroruote.it; Caro carburanti, gasolio ancora alle stelle dopo il taglio delle accise: a Roma schizza di nuovo sopra i 2 euro; Prezzi, benzina giù dopo taglio accise ma diesel resta alto. Chiesto nuovo intervento. Codacons, in autostrada il gasolio torna a sfondare la soglia dei 2,1 euro al litroIl prezzo medio del gasolio torna oggi a sfondare la soglia dei 2,1 euro al litro in autostrada (2,102 euro/litro), mentre la benzina supera 1,8 euro al litro (1,806 euro). Lo denuncia il Codacons, ch ... ansa.it Carburanti, il prezzo del gasolio torna sopra i 2 euro: come prima del taglio delle acciseIl taglio delle accise non contiene più i prezzi alla pompa. Il gasolio supera i 2 euro al litro in tutta Italia, con punte di 2,06 a Bolzano. ilfattoquotidiano.it CARBURANTI ALLE STELLE: PREZZI IN AUMENTO, È EFFETTO DOMINO SULL’ECONOMIA Nuovo rialzo per benzina e gasolio, con i prezzi alla pompa in crescita negli ultimi giorni. Un aumento che non riguarda solo gli automobilisti, ma che rischia di aver - facebook.com facebook «Benzina e gasolio esauriti», i cartelli in alcuni distributori italiani: ecco cosa succede x.com