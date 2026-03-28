Gary Anderson chiede all’FIA di intervenire dopo il rifiuto della teoria delle vibrazioni Honda-Aston Martin

Gary Anderson ha richiesto all’ente regolatore di intervenire dopo che la teoria sulle vibrazioni tra Honda e Aston Martin è stata respinta. La richiesta è arrivata in seguito alla decisione di non considerare valida l’ipotesi relativa alle vibrazioni. L’ente regolatore ha confermato di aver ricevuto la richiesta e di aver avviato i procedimenti necessari per valutare la situazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Gary Anderson, ex direttore tecnico della Formula 1, ha rivolto critiche all’FIA per l’apparente disinteresse riguardo ai problemi di vibrazioni che affliggono Aston Martin e Honda. Questi problemi, resi palpabili durante le ultime gare, sono diventati un argomento di discussione sia nel paddock che tra i fan. In vista del Gran Premio del Giappone, Honda e Aston Martin hanno tenuto una conferenza stampa congiunta, durante la quale i rappresentanti di Honda hanno ammesso che non esistono soluzioni immediate. La... 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gary Anderson chiede all’FIA di intervenire dopo il rifiuto della teoria delle vibrazioni Honda-Aston Martin. Articoli correlati F1, allarme Aston Martin: Alonso e Stroll temono danni per le vibrazioni della monopostoAGI - Il team Aston Martin di Formula 1 affronta un avvio di stagione estremamente complicato dopo che il capo della scuderia e progettista della... Aston Martin: Newey lavora sull'aerodinamica della AMR26 nonostante i problemi Hondal’attenzione è puntata su una sfida tecnica cruciale, tra affidabilità della power unit e sviluppi aerodinamici, in un contesto dove la gestione...