Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento beta, denominato versione 26.07, dedicato agli smartwatch Pro. Questo aggiornamento segue di poco la versione beta 26.06, rilasciata recentemente per i modelli Enduro 2, Fenix 7, Quatix 7 e Marq Gen 2. La notizia arriva direttamente dall’azienda senza comunicazioni ufficiali sui dettagli delle modifiche apportate.

Non è passato molto tempo dal rilascio della Versione Beta 26.06 per gli smartwatch Garmin Enduro 2, Fenix 7, Quatix 7 e Marq Gen 2. All’inizio, Garmin aveva annunciato che lo stesso aggiornamento sarebbe arrivato anche sugli smartwatch a marchio Pro, senza specificare una data precisa. Poco dopo, l’azienda ha rilevato un bug nella versione Beta 26.06 che interferiva con l’uso di inReach Remote, una funzionalità importante per la comunicazione e il monitoraggio. Per risolvere il problema, lo sviluppo è stato spostato sulla Versione Beta 26.07, che è ora disponibile anche per gli smartwatch Pro come Fenix 7 Pro e Fenix 7X Pro (attualmente circa 484 dollari su Amazon). 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Garmin Beta 26.07: aggiornamento per smartwatch Pro

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