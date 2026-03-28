Oggi si apre ufficialmente la stagione 2026 di Gardaland Resort, con una cerimonia che segna il ritorno alle attività dopo la pausa invernale. La nuova stagione propone diverse attrazioni aggiornate, spettacoli dal vivo e eventi speciali programmati per il periodo primaverile. La struttura ha annunciato un calendario ricco di iniziative, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza rinnovata e coinvolgente.

Riparte oggi, dal 28 marzo, la stagione di Gardaland Resort, con un programma rinnovato che punta su esperienze immersive, spettacoli dal vivo e grandi eventi. Il parco riapre con l’obiettivo di rafforzare la propria attrattività turistica, offrendo novità pensate per famiglie, giovani e appassionati. Tra le principali attrazioni, l’arrivo per la prima volta al SEA LIFE Aquarium di Animal Crossing™: New Horizons, il videogioco di simulazione sviluppato da Nintendo. Un percorso che unisce intrattenimento ed educazione ambientale, coinvolgendo i visitatori in un’esperienza tra mondo digitale e reale. Il 28 marzo segna anche il debutto di “Prezzemolo e l’Enigma Svelato” al Cinema 4D. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Gardaland riapre in grande stile: tutte le novità della stagione 2026

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