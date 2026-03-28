Dal 28 marzo, Gardaland Resort riapre le sue porte, inaugurando una stagione che include numerose novità, eventi e nuove esperienze immersive. La riapertura segna l'inizio di un calendario ricco di iniziative, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’offerta rinnovata e coinvolgente. La data annunciata è il risultato della chiusura invernale del parco, che si rinnova per la nuova stagione.

Dall’arrivo di Animal Crossing al K-Pop, passando per spettacoli e cinema 4D: il parco rilancia con un’offerta tutta nuova Il conto alla rovescia è finito: dal 28 marzo riapre Gardaland Resort e lo fa con una stagione ricca di novità, eventi e nuove esperienze immersive. Un’apertura che segna un cambio di passo, con un’offerta pensata per intercettare le tendenze internazionali e attirare visitatori da tutta Italia e dall’estero. Tra le principali novità, l’arrivo per la prima volta a Gardaland SEA LIFE Aquarium di Animal Crossing™: New Horizons, il celebre videogioco sviluppato da Nintendo che ha conquistato milioni di giocatori nel mondo. Un percorso educativo che unisce intrattenimento e sensibilizzazione ambientale, creando un ponte tra realtà e mondo digitale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Gardaland riapre dal 28 marzo con grandi eventi e novità mai viste

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