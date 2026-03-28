In Italia, il trattamento giudiziario sembra variare in base alla posizione degli individui coinvolti. Spesso gli indagati vengono considerati con criteri diversi a seconda del loro ruolo politico o sociale, con una maggiore severità riservata a chi si oppone alle forze politiche di governo. Questa differenza di approccio si riflette anche nel modo in cui vengono affrontate le indagini e le procedure giudiziarie.

Il garantismo a giorni alterni, l’indignazione selettiva, la morale a corrente alternata. A sinistra, quando si tratta degli avversari, il rigore diventa improvvisamente inflessibile. Quando invece il caso riguarda i propri amministratori, tutto si fa più sfumato, più comprensivo, più indulgente. È il copione che si ripete anche in Piemonte, con un caso che sta agitando Torino e che racconta l’immarcescibile doppiopesismo. Da una parte c’è Elena Chiorino, esponente di Fratelli d’Italia finita nel tritacarne mediatico per la vicenda della società “5 Forchette”. Un caso politicamente scomodo ma che non ha portato ad alcun avviso di garanzia. Nonostante ciò la Chiorino ha già fatto un passo indietro, lasciando la vicepresidenza della Regione Piemonte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garantismo a due velocità: indagati di serie A e (non) indagati di serie B

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