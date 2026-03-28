Domani alle 18.00 si disputa Gara 5 dei Play Off Scudetto, valida per la semifinale della stagione 44. La partita si svolge a Modena tra i biancorossi e l’avversario, con la trasmissione in diretta su Rai Sport, DAZN, VBTV e Sportpiacenza. La vittoria garantirà l’accesso alla fase successiva contro Perugia.

Gara 5 dei Play Off Scudetto edizione numero 44: domani con inizio alle 18.00 (diretta su Rai Sport, DAZN, VBTV, e Sportpiacenza.it) Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in campo al PalaPanini per il quinto atto della post-season del campionato Credem Banca 2025-2026.Dall’altra parte della rete Valsa Group Modena che dopo aver vinto al tie break Gara 1 ha perso Gara 2 e Gara 3 per poi impattare la serie vincendo sempre al tie break Gara 4. Due vittorie a testa nella serie, al meglio delle cinque partite, di questi Quarti di Finale Play Off Scudetto, il pass per le Semifinali Scudetto se lo aggiudicata la squadra che vincerà Gara 5. E in Semifinale c’è Perugia, che si è qualificata vincendo con Monza la serie per 3-0, ad aspettare Piacenza o Modena. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Gara 5 vale la Semifinale Scudetto: biancorossi a Modena a caccia della vittoria per poi affrontare Perugia

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