Gianluca Galliani, figlio dell’ex dirigente del Milan Adriano, ha commentato la corsa allo scudetto. Ha affermato di credere sempre alla possibilità di vincere il titolo e ha espresso il desiderio che il Milan possa conquistarlo lunedì. Le sue dichiarazioni riguardano la lotta per il campionato e il futuro della squadra rossonera.

Il giornalista italiano Andrea Longoni, sul suo canale YouTube, ha voluto ospitare il figlio di Adriano Galliani (storico ex dirigente del Milan), Gianluca Galliani. Il figlio del Condor ha voluto parlare un po' della lotta scudetto, rispondendo ad una domanda: Bisogna crederci o no? Ecco il suo pensiero in merito: LEGGI ANCHE: Goretzka al Milan è un colpo davvero possibile? Ecco quanto deve investire il club nel colpo>>> “Io ci credo sempre, sono abituato così, perché ne ho viste talmente tante nel calcio. Non si può non crederci, se non ci crediamo c’è qualche problema, non è l’obiettivo stagionale chiaramente. Obiettivamente le rose di Inter e Napoli al completo magari possono avere qualcosa in più però perché non crederi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galliani: “Scudetto? Io ci credo sempre. Mi auguro possa vincere il Milan lunedì”

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