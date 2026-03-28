Gaffe fatale di Charlene con Papa Leone? Come stanno le cose
Durante una visita ufficiale, una protagonista ha indossato un completo bianco per accogliere il Papa. La scelta di abbigliamento, spesso oggetto di discussione, ha suscitato attenzione ma non è stata considerata un errore. La situazione ha attirato l'interesse dei media, che hanno analizzato i dettagli dell'evento senza trarre conclusioni definitive.
Accogliere il Pontefice in completo bianco durante una sua visita ufficiale: un errore? Uno sbaglio fatale? Assolutamente no. Charlene di Monaco, la principessa consorte e moglie di Alberto II di Monaco, non sbaglia un colpo e mette a tacere tutte le possibili critiche al suo outfit sfoggiato in occasione del benvenuto a Papa Leone nel Principato. Charlene, famosa per i suoi look sempre al di sopra delle aspettative e che ispirano eleganza senza pari, è infatti apparsa in total white all'arrivo del ponteficea Monte Carlo. Il fatto però ha animato le discussioni sui social e qualche critica è stata mossa nei confronti della principessa. Quello però che pochi sanno è che invece Charlene ha seguito il protocollo alla lettera. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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