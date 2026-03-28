Durante una visita ufficiale, una protagonista ha indossato un completo bianco per accogliere il Papa. La scelta di abbigliamento, spesso oggetto di discussione, ha suscitato attenzione ma non è stata considerata un errore. La situazione ha attirato l'interesse dei media, che hanno analizzato i dettagli dell'evento senza trarre conclusioni definitive.

Accogliere il Pontefice in completo bianco durante una sua visita ufficiale: un errore? Uno sbaglio fatale? Assolutamente no. Charlene di Monaco, la principessa consorte e moglie di Alberto II di Monaco, non sbaglia un colpo e mette a tacere tutte le possibili critiche al suo outfit sfoggiato in occasione del benvenuto a Papa Leone nel Principato. Charlene, famosa per i suoi look sempre al di sopra delle aspettative e che ispirano eleganza senza pari, è infatti apparsa in total white all'arrivo del ponteficea Monte Carlo. Il fatto però ha animato le discussioni sui social e qualche critica è stata mossa nei confronti della principessa. Quello però che pochi sanno è che invece Charlene ha seguito il protocollo alla lettera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gaffe fatale di Charlene con Papa Leone? Come stanno le cose

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