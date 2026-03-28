Una donna di 46 anni è stata arrestata a Aci Castello dopo essere stata sorpresa dai carabinieri mentre tentava di rubare in un hotel. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito a una segnalazione e l’arresto è stato effettuato in collaborazione tra la stazione locale e la centrale operativa di Acireale. La donna è stata condotta in caserma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei carabinieri dopo la segnalazione. I carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio, in collaborazione con la centrale operativa di Acireale, hanno arrestato una 46enne catanese sorpresa subito dopo aver commesso un furto in un hotel di Aci Castello. L’intervento è scattato durante un servizio serale, quando il responsabile della struttura ha segnalato un furto ai danni di un ospite. Movimenti sospetti e identificazione della donna. Giunti sul posto, i militari hanno notato due uomini di origine straniera che si sono allontanati rapidamente alla vista della pattuglia. Poco dopo, il personale dell’hotel ha indicato una donna che si era introdotta in alcune stanze per sottrarre oggetti personali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Furto in hotel ad Aci Castello: arrestata una 46enne

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