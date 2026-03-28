Furti in sequenza nei supermercati con attrezzi rubati ai pompieri | in trappola la banda

Una banda di ladri ha messo a segno diverse rapine in supermercati di diverse città, usando attrezzi rubati ai vigili del fuoco. La serie di furti si è conclusa con l'arresto dopo il tentativo di svaligiare il supermercato Aldi a Rovigo. Le forze dell’ordine hanno fermato i sospetti e sequestrato gli strumenti utilizzati durante le rapine.

Furti nei supermercati, un colpo dietro l'altro e non in una sola città. La serie efferata di rapine, però, è giunta alla sua conclusione dopo il tentativo di saccheggio dell'Aldi di Rovigo. Gli agenti della squadra mobile di Padova, da tempo sulle loro tracce, sono intervenuti immediatamente e, dopo un lungo inseguimento, hanno intercettato e arrestato i membri della banda a Comacchio. Immediatamente bloccati, nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato in auto numerosi arnesi da scasso, ricetrasmittenti, telefoni cellulari, passamontagna e altro abbigliamento utile al travisamento. Sono stati inoltre rinvenuti due divaricatori elettrici professionali del tipo in uso ai Vigili del Fuoco, strumento caratterizzante il modus operandi della banda. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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