Fullkrug quasi deciso il destino dell’attaccante al Milan | parla Moretto

Il futuro di Fullkrug con il Milan potrebbe essere già definito, anche se mancano ancora otto partite alla fine del campionato. A parlarne è stato un giornalista che ha fornito aggiornamenti sulla situazione dell’attaccante tedesco, senza specificare se ci siano stati incontri o trattative in corso. La decisione sembra ormai presa, ma non sono stati rivelati dettagli ufficiali.

Il Milan potrebbe cambiare molto specialmente in attacco in vista della prossima stagione. I rossoneri con ogni probabilità dovrebbero giocare la Champions League se servirà almeno un colpo importante per il reparto avanzato. Per Allegri pronta una prima punta che possa garantire 20 gol in una stagione. Si parla già di Kean, di Retegui e di Castro, ma si potrebbero aggiungere altri nomi da qui a giugno. Chi può lasciare il Milan è Fullkrug. Ecco le ultime notizie dal giornalista Matteo Moretto. "Vi avevo detto che un po' per l'età e un po' per i costi dell'operazione sarebbe stato difficile che il Milan a giugno potesse riscattare Fullkrug. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fullkrug (quasi) deciso il destino dell’attaccante al Milan: parla Moretto Articoli correlati Leggi anche: Furto in albergo a Füllkrug: l'attaccante del Milan derubato per quasi 500 mila euro Furto a Füllkrug: al setaccio telecamere e turni del personale dell’hotel dove alloggia l’attaccante del MilanMilano, 19 gennaio 2026 – Sono in corso verifiche all'Hotel Melia di via Masaccio, a Milano, dopo il furto da circa mezzo milione di euro denunciato... Tutti gli aggiornamenti su Fullkrug quasi deciso il destino... Milan-Fullkrug, decisione presa? La società ha scelto cosa fare con il tedescoIl Milan sembrerebbe aver deciso cosa fare con Niclas Fullkrug in vista della prossima stagione. L'attaccante tedesco resterà in rossonero? spaziomilan.it Fullkrug Milan, occasione d’oro contro il Torino: il riscatto passa da San SiroFullkrug Milan, l’attaccante tedesco è chiamato a guidare l’attacco rossonero nella sfida contro i granata di D’Aversa per convincere la dirigenza La trentesima giornata di Serie A mette il Diavolo di ... milannews24.com