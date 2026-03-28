Fratoianni a manifestazione No Kings a Roma | Dire no ai Re e alle loro guerre – Il video

Durante una manifestazione a Roma, un rappresentante politico ha pronunciato un intervento in cui ha invitato a opporsi ai leader e alle loro guerre. Ha affermato che bisogna dire no a un sistema in cui la concentrazione di potere, ricchezza e controllo viene utilizzata come strumento per scatenare conflitti. L’evento si è svolto il 28 marzo 2026 e il discorso è stato diffuso tramite un video.

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 "Dire no ai re e alle loro guerre. Cioè dire no a un mondo nel quale la concentrazione di potere, di ricchezza, di controllo, diventa lo strumento con cui scatenare guerre. Dire sì alla pace, alla democrazia, alla lotta alla diseguaglianza. Di questo ha bisogno questo mondo. E oggi in tutto il mondo, e soprattutto in tutta Europa, negli Stati Uniti, centinaia di manifestazioni dicono questo", così Nicola Fratoianni leader di Avs alla manifestazione No Kings a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Vittorio Feltri al curaro su Giorgia Meloni: «reazione scomposta, ora deve votarsi a Sant’Antonio». E sulla Santanché: «a cena con lei pagavo io il conto» 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Corteo No Kings a Roma, migliaia in piazza: cartelli contro Trump e Meloni, “No ai re e alle loro guerre”Sono migliaia le persone scese in piazza a Roma per la manifestazione promossa dal movimento globale 'No Kings' contro la guerra. Striscione 'Gaza we are coming' alla Manifestazione No Kings a Roma – Il video(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Esposto lo striscione 'Gaza we are coming' alla corteo No Kings a Roma. Tutto quello che riguarda Fratoianni a manifestazione No Kings a... Temi più discussi: C’è chi dice no: in piazza la festa del centrosinistra; Dal campo largo alla Cgil, dai sindaci agli artisti. Oggi a Roma il popolo del no al referendum; Roma, corteo 28 marzo No Kings Italia: Chiederemo le dimissioni di Meloni. Piantedosi: Prendere le distanze dai violenti; Referendum, chiusura campagna No. Schlein: 'Ogni voto fa differenza'. Fratoianni a manifestazione No Kings a Roma: Dire no ai Re e alle loro guerre(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Dire no ai re e alle loro guerre. Cioè dire no a un mondo nel quale la concentrazione di potere, di ricchezza, di controllo, diventa lo strumento con cui scatenare ... msn.com Fratoianni: Salis? Vicenda enorme, Tajani convochi l'ambasciatore tedesco(LaPresse) Questa è la piazza del No alla guerra e del No ai re che le guerre le scatenano. In questo mondo c'è una concentrazione di potere sempre più enorme e chi ha questo potere lo usa per ... ilmattino.it Questa mattina a Roma, Ilaria Salis è stata sottoposta a un controllo di polizia nella sua camera d’albergo, durato quasi un’ora, mentre lei si era subito qualificata. I leader di AVS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, hanno definito l’episodio “di gravità inaudit - facebook.com facebook *Salis. Bonelli e Fratoianni (Avs), incontro con questore di Roma. Controllo eurodeputata non collegato con corteo. Piantedosi e il governo intervengano su Paese che ha segnalato eurodeputata, a tutela delle sue prerogative* Oggi abbiamo incontrato il Quest x.com