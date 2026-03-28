fratelli diversi

In un momento storico segnato da numerosi disastri e crisi, un gruppo di persone ha deciso di condividere la propria esperienza di vita e di resistere alle difficoltà. Tra loro, un individuo ha espresso la volontà di continuare a scrivere la propria storia, nonostante le sfide attuali, in un contesto di rovine e incertezze.

Vincenzo Calafiore 28 Marzo 2026 Udine F.V.G. Italia “ Noi, con la fortuna di trovarsi qui, adesso, in questo fottuto millennio di rovine e di disastri, e avere ancora voglia di vivere e amare, scrivere la nostra vita ancora nonostante tutto. Perché sai, la vita non è quella di questo inferno. La vita è quella che tu hai dentro, quella che ogni giorno scrivi pagina dopo pagina e nel mentre sentire l’ebbrezza dell’amore, la voglia di arrivare ogni giorno in riva al mare per iniziare un nuovo viaggio! E’ questa la fortuna, la fortuna di essere, di esserci, di riuscire a pronunciare ancora adesso in questo fottuto millennio: io amo! Che sbornia di felicità è la vita! Vincenzo Calafiore Al mio omonimo, Vincenzo Calafiore! Con graditudine e affettuosa amicizia ormai grande come lo siamo diventati noi due. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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