Francia Italian Design Day | istituzioni esperti Ocse e imprese riuniti a Parigi

A Parigi, presso la sede dell’Ocse, si è svolto l’evento “Re-Designing: Policies, Spaces...”, cui hanno partecipato rappresentanti di istituzioni, esperti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e diverse imprese. La manifestazione ha visto incontri e discussioni su temi legati al design e alle politiche di sviluppo, con la presenza di figure coinvolte nel settore.

Si è svolto presso il quartier generale dell’Ocse a Parigi l’evento “Re-Designing: Policies, Spaces and Values”, organizzato dalla Rappresentanza Permanente d’Italia nell’ambito della X Giornata del Design Italiano nel Mondo, iniziativa promossa in tutta la rete diplomatico-consolare dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con il Ministero della Cultura. L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali, esperti Ocse, imprese e protagonisti del design italiano, con l’obiettivo di valorizzare il contributo del design quale leva strategica per la sostenibilità, l’innovazione e la competitività, ambiti centrali nei lavori dell’Organizzazione parigina e nei quali l’Italia può vantare competenze ed eccellenze riconosciute a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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