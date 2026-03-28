Durante un corteo nella capitale sono state mostrate tre fotografie capovolte, raffiguranti i membri del governo, tra cui il presidente del Consiglio, il presidente del Senato e il ministro della Giustizia. Accanto alle immagini, i giovani presenti hanno collocato una ghigliottina di cartapesta. Le foto sono state posizionate in modo da essere visibili ai partecipanti alla manifestazione.

AGI - Tre foto raffiguranti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Giustizia Carlo Nordio sono state mostrate capovolte, con accanto una ghigliottina di cartapesta da tre giovani presenti al corteo nella Capitale. La scena è avvenuta nei pressi della basilica di Santa Maria Maggiore. Poco distante, al centro del corteo, altri partecipanti hanno esibito anche carte da poker con la figura di un re incappucciato accompagnata dalla scritta 'Trump boia'. La condanna di FdI: gesto gravissimo. "Le immagini arrivate dal corteo di Roma, con fotografie del presidente del Consiglio, del presidente del Senato e del ministro della Giustizia esposte a testa in giù accanto a una ghigliottina sono di una gravità assoluta e non possono essere derubricate a semplice gesto di protesta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Foto di Meloni a testa in giù vicino a una ghigliottina. Protesta FdI

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