Durante un corteo a Roma, i partecipanti dei No Kings hanno esposto immagini con la testa di Giorgia Meloni capovolta e una ghigliottina. Il centrodestra ha commentato accusando i manifestanti di aver rappresentato uno spettacolo favorevole alla violenza. Nel corso della protesta sono state rivolte anche parole offensive contro i ministri del governo, tra cui Carlo Nordio e Ignazio La Russa.

Il centrodestra compatto ha condannato le minacce ricevute da Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Carlo Nordio durante il corteo di Roma. Biancofiore: "Barbari travestiti da manifestanti" La violenza verbale, e non solo, del corteo No Kings di Roma si è espressa con le solite manifestazioni contro Giorgia Meloni e i suoi ministri, in particolare Carlo Nordio, e di Ignazio La Russa. Sono state bruciate le loro foto, sono anche state messe a testa in giù per evocare, come accade sempre più spesso quando si parla della destra, una nuova piazzale Loreto. È stata portata in piazza la ghigliottina e sono stati scanditi cori di insulti, e non solo, contro il governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Foto a testa in giù della Meloni e ghigliottina dai No Kings. Il centrodestra: “Spettacolo pro violenza”

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