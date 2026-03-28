E proprio la gentilezza è «l’arma» adottata da Emma de Tessent (Peluso), un’eterna stagista, specchio dei tempi difficili per i millennial, in cerca del proprio posto nel mondo e con il sogno di trasformare un libro in un film. Un mondo in cui si sente inadeguata. Sulla sua strada incontra il produttore Pietro Scalzi (Andrea Bosca), che dovrà conquistare, senza sgomitare, ma semplicemente mostrando sé stessa. La commedia, tratta dall’omonimo romanzo di Alessia Gazzola (L’allieva), affronta il precariato lavorativo e quello sentimentale. Sì, in mezzo ci sono anche i sentimenti e il romanticismo, che rende tutto più tenero e che di questi tempi sembra rivoluzionario, proprio come Emma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fotiní Peluso: «In un mondo in cui si ostenta la durezza e impera l’individualismo facciamo largo alla gentilezza»

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