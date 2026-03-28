Dopo la cocente delusione di Campobasso il Forlì prova a voltare pagina e lo farà domenica alle 17:30 allo stadio "Morgagni" quando ospiterà una Pianese lanciatissima nei piani alti della classifica Forlì calcio, inizia il rush finale verso la salvezza. Il tifo organizzato chiede l'aiuto della città Un altro addio in viale Vittorio Veneto: il negozio di abbigliamento sportivo trasloca. "Mancavano parcheggi e attrattività" . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - ForlìCalcio, con la Pianese una gara di fondamentale importanza. Miramari: "Tanti problemi ma faremo di necessità virtù"

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